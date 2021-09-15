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Требовали взятку за непроведение следственных действий: сотрудников ГФС разоблачили на коррупции

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Украина, Среда 15 сентября 2021 14:32
Требовали взятку за непроведение следственных действий: сотрудников ГФС разоблачили на коррупции Фото: сотрудников ГФС разоблачили на коррупции (gp.gov.ua)
Автор: Тиберий Юрик

Правоохранители задержали трех сотрудников Государственной фикскальной службы из-за вымогательства взятки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что сотрудники ГФС требовали от руководителя частного предприятия 12 тысяч долларов. За эти средства они должны были исключить предприятие из перечня рисковых в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов и непроведение следственных действий.

"Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора задержали инспектора сектора предотвращения и выявления коррупции управления кадрового обеспечения и старшего оперуполномоченного Управления по борьбе с финансовыми преступлениями ГУ ДФС в Киеве, а также старшего следователя по ОВД следственного управления финансовых расследований ГУ ДФС в Киевской области во время получения неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Напомним, что чиновники Львовской таможни требовали взятки от предпринимателей за содействие в беспрепятственном таможенном оформлении товаров, которые ввозились в Украину.

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ГФС коррупция
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