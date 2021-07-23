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Требовали взятки с ветеранов АТО/ООС по инвалидности: в Киевской области разоблачили медиков

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Киевская область, Пятница 23 июля 2021 15:10
Требовали взятки с ветеранов АТО/ООС по инвалидности: в Киевской области разоблачили медиков Фото: в Киевской области медики требовали деньги с ветеранов АТО (gp.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Киевской области правоохранители разоблачили коррупционную схему, организованную чиновником медико-социальной экспертной комиссии. Преступники требовали деньги с ветеранов АТО и ООС за присвоение группы инвалидности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Известно, что глава одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий вместе с бывшим врачом воинской части требовали с ветеранов АТО и ООС до 5 тысяч долларов США за организацию прохождения процедуры установления группы инвалидности.

Правоохранители установили более 20 фактов передачи неправомерной выгоды председателю комиссии за его сообщников и 28 пострадавших.

В частности, было зафиксировано передачу части взятки - 2 500 долларов США участником АТО сообщнику председателя комиссии.

Силовикам удалось задержать председателя комиссии, бывшего врача воинской части и посредника после получения ими 1 500 долларов.

По месту работы и жительства злоумышленников были проведены обыски. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (gp.gov.ua)

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