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Вимагали хабарі з ветеранів АТО/ООС за інвалідність: у Київській області викрили медиків

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Київська область, П'ятниця 23 липня 2021 15:10
Вимагали хабарі з ветеранів АТО/ООС за інвалідність: у Київській області викрили медиків Фото: у Київській області медики вимагали гроші з ветеранів АТО (gp.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Київській області правоохоронці викрили корупційну схему, організовану посадовцем медико-соціальної експертної комісії. Злочинці вимагали гроші з ветеранів АТО та ООС за присвоєння групи інвалідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Відомо, що голова однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій разом із колишнім лікарем військової частини вимагали з ветеранів АТО та ООС до 5 тисяч доларів США за організацію проходження процедури встановлення групи інвалідності.

Правоохоронці встановили понад 20 фактів передачі неправомірної вигоди голові комісії через його спільників та 28 потерпілих.

Зокрема, було зафіксовано передачу частини хабаря - 2500 доларів США учасником АТО спільнику голови комісії.

Силовикам вдалося затримати голову комісії, колишнього лікаря військової частини та посередника після одержання ними 1500 доларів.

За місцем роботи та проживання зловмисників було проведено обшуки. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

Фото: правоохоронці проводять обшуки за місцем злочину (gp.gov.ua)

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