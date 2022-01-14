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Требовали взятки с раненых на Донбассе воинов: ГБР объявило подозрения мошенникам

Автор: Иванна Шовкун

Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о подозрениях чиновнику - организатору коррупционной схемы, а также его сообщникам. Злоумышленники требовали взятки с раненых на Донбассе воинов ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, в мошеннической схеме участвовали председатель межрайонной Броварской медико-социальной экспертной комиссии и его "коллеги" - экс-начальник медицинской службы воинской части, которого уволили за взяточничество, и гражданское лицо. Они требовали от 3000 до 5000 долларов с украинских воинов, чтобы оформить инвалидность. За эти деньги они предлагали быстрое и безпрепятственное получение документов, заключений и прохождение экспертной комиссии.

Фото: ГБР объявило подозрения мошенникам, которые наживались на воинах ВСУ (dbr.gov.u)

Злоумышленники "работали" еще с июля 2021 года. За это время они успели получить 21 тысячу долларов.

Теперь мошенникам сообщено о подозрениях. Им грозит заключение на 10 лет и конфискация имущества. Вскоре злоумышленники предстанут перед судом.

Напомним, в Житомире ветерану АТО понадобилась финансовая помощь. Его жена заболела и ей нужна была операция, поэтому мужчина начал собирать деньги. Он решил продать свою компьютерную технику на сумму 114 тысяч гривен, но столкнулся с мошенниками.

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ГБР