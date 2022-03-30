Требовали прекратить войну в Украине: Путин исключил из Совбеза РФ четырех ученых

Владимир Путин исключил из научного совета при Совете безопасности четырех ученых. Они подписали письмо с требованием немедленно прекратить огонь в Украине и начать переговоры между странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Медиазона".
По его данным, имена ученых уже убрали из списка членов совета при Совбезе. Это:
Как отмечает издание, Алексея Громыко и других ученых еще не уведомили об исключении из Совета при Совбезе и не озвучили причины этого решения. Он добавил, что открытое письмо с требованием о прекращении огня в Украине было составлено и подписано в начале марта. Всего под документом подписались 129 представителей России и других стран.
"Заявление содержало в себе большой смысл в те дни с точки зрения национальных интересов нашей страны", - уточнил Громыко.
Напомним, ранее Путин в ответ на записку президента Украины Владимира Зеленского с условиями мира заявил, что "уничтожит" все украинское руководство.
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