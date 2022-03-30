Требовали прекратить войну в Украине: Путин исключил из Совбеза РФ четырех ученых

Владимир Путин исключил из научного совета при Совете безопасности четырех ученых. Они подписали письмо с требованием немедленно прекратить огонь в Украине и начать переговоры между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Медиазона" .

По его данным, имена ученых уже убрали из списка членов совета при Совбезе. Это:

директор Института Европы РАН Алексей Громыко;

научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов;

научный сотрудник института Александр Панов;

директор Центра евро-атлантической безопасности МГИМО Александр Никитин.

Как отмечает издание, Алексея Громыко и других ученых еще не уведомили об исключении из Совета при Совбезе и не озвучили причины этого решения. Он добавил, что открытое письмо с требованием о прекращении огня в Украине было составлено и подписано в начале марта. Всего под документом подписались 129 представителей России и других стран.

"Заявление содержало в себе большой смысл в те дни с точки зрения национальных интересов нашей страны", - уточнил Громыко.