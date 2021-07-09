Требовали деньги за захоронение: в Киеве места на кладбище продавали за 6 тысяч долларов

Правоохранители в Киеве разоблачили коррупционную схему в одной из местных ритуальных услуг. За место на кладбище злоумышленники требовали от 3 до 6 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"СБУ разоблачила масштабные сделки в ритуальной службе специализированного КП "Спецкомбинат ПКБО". Дельцы требовали взятки за выделение мест на кладбищах Киева. Сумы составляли от 3 до 6 тысяч долларов США",- говорится в сообщении.

По информации СБУ, в схемы организаторы привлекли двух посредников, которые представлялись работниками столичных кладбищ, и требовали деньги за "услуги".

В частности, был зафиксирован факт получения злоумышленниками 3 и 5 тысяч долларов за выделение двух мест на Лесном кладбище.

Известно, что правоохранители задержали одного из посредников при получении взятки за выделение еще одного места для захоронения.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других участников схемы.

Фото: задержание фигуранта при получении взятки (ssu.gov.ua)