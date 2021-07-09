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Вимагали гроші за поховання: у Києві місця на цвинтарі продавали за 6 тисяч доларів

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Київ, П'ятниця 09 липня 2021 10:43
Вимагали гроші за поховання: у Києві місця на цвинтарі продавали за 6 тисяч доларів Фото: у Києві місця на цвинтарі продавали за 6 тисяч доларів (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці у Києві викрили корупційну схему в одній з місцевих ритуальних послуг. За місце на цвинтарі зловмисники вимагали від 3 до 6 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

"СБУ викрила масштабні оборудки у ритуальній службі спеціалізованого КП "Спецкомбінат ПКПО". Ділки вимагали хабарі за виділення місць на кладовищах Києва. Суми становили від 3 до 6 тисяч доларів США", - йдеться у повідомленні..

За інформацією СБУ, до схеми організатори залучили двох посередників, які представлялися працівниками столичних кладовищ, і вимагали гроші за "послуги".

Зокрема, було зафіксовано факт отримання зловмисниками 3 і 5 тисяч доларів за виділення двох місць на Лісовому кладовищі.

Відомо, що правоохоронці затримали одного з посередників під час одержання хабаря за виділення ще одного місця для поховання.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників схеми.

Фото: затримання фігуранта під час одержання хабаря (ssu.gov.ua)

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