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Требовали четверть миллиона несуществующего долга. В Киеве задержали двух полицейских

Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве задержали двух сотрудников полиции, которые требовали от руководителя охранной фирмы 250 тысяч гривен несуществующего долга. Полицейские действовали в интересах третьего лица.

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Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Подозреваемые требовали от потерпевшего "компенсацию" за якобы не выполнение им договоренностей об осуществлении охраны во время сбора урожая зерна, хотя он к этому не имел никакого отношения.

Сотрудников полиции задержали после получения части "долга" в размере 85 тысяч гривен. Во время задержания полицейские пытались сбежать.

Прокуратура уже направила в суд обвинительный акт в отношении задержанных правоохранителей. Им грозит до семи лет за решеткой.

Напомним, в начале прошлого декабря в Харькове правоохранители разоблачили банду вымогателей. Возглавлял группировку сотрудник Службы безопасности Украины.

Кроме того, в конце декабря в Тернополе разоблачили похитителей, которые требовали от супругов выкуп. Угрожая убийством, похитители требовали от потерпевших 800 тысяч долларов.

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