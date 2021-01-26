ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Требовали четверть миллиона несуществующего долга. В Киеве задержали двух полицейских

Киев, Вторник 26 января 2021 20:43
Требовали четверть миллиона несуществующего долга. В Киеве задержали двух полицейских
Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве задержали двух сотрудников полиции, которые требовали от руководителя охранной фирмы 250 тысяч гривен несуществующего долга. Полицейские действовали в интересах третьего лица.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Подозреваемые требовали от потерпевшего "компенсацию" за якобы не выполнение им договоренностей об осуществлении охраны во время сбора урожая зерна, хотя он к этому не имел никакого отношения.

Сотрудников полиции задержали после получения части "долга" в размере 85 тысяч гривен. Во время задержания полицейские пытались сбежать.

Прокуратура уже направила в суд обвинительный акт в отношении задержанных правоохранителей. Им грозит до семи лет за решеткой.

Напомним, в начале прошлого декабря в Харькове правоохранители разоблачили банду вымогателей. Возглавлял группировку сотрудник Службы безопасности Украины.

Кроме того, в конце декабря в Тернополе разоблачили похитителей, которые требовали от супругов выкуп. Угрожая убийством, похитители требовали от потерпевших 800 тысяч долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия полициявымогательствоПрокуратура

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь