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Вимагали чверть мільйона неіснуючого боргу. У Києві затримали двох поліцейських

Київ, Вівторок 26 січня 2021 20:43
Вимагали чверть мільйона неіснуючого боргу. У Києві затримали двох поліцейських
Фото: поліція (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві затримали двох співробітників поліції, які вимагали від керівника охоронної фірми 250 тисяч гривень неіснуючого боргу. Поліцейські діяли в інтересах третьої особи.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Підозрювані вимагали від потерпілого "компенсацію" за начебто не виконання ним домовленостей про здійснення охорони під час збирання врожаю зерна, хоча він до цього не мав жодного відношення.

Співробітників поліції затримали після отримання частини "боргу" в розмірі 85 тисяч гривень. Під час затримання поліцейські намагалися втекти.

Прокуратура вже скерувала до суду обвинувальний акт щодо затриманих правоохоронців. Їм загрожує до семи років за ґратами.

Нагадаємо, на початку минулого грудня в Харкові правоохоронці викрили банду вимагачів. Очолював угрупування співробітник Служби безпеки України.

Крім того, наприкінці грудня у Тернополі викрили викрадачів, які вимагали від подружжя викуп. Погрожуючи вбивством викрадачі вимагали у потерпілих 800 тисяч доларів.

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