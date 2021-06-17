UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Требовала полмиллиона гривен: в Киеве британка похитила латыша

Автор: Мария Кучерявец

В Киеве правоохранители задержали гражданку Великобритании, которая организовала похищение латыша. Злоумышленница требовала у мужчины более полумиллиона гривен в обмен на "волю".

Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции.

По информации правоохранителей, потерпевший, 45-летний гражданин Латвии, совместно со своей знакомой 49-летней гражданкой Великобритании прилетели в Киев и по ее просьбе поехали в город Борисполь.

Приехав по адресу, они зашли в дом, где их встретили двое мужчин, которые при общении с потерпевшим сообщили ему, что тот якобы задолжал этой знакомой крупную сумму денег и должен немедленно их вернуть.

Отмечается, что разбойники аргументировали свои требования физическим давлением, нанося удары в различные части тела.

Известно, что мужчина был удерживаемым более суток, а после чего перечислил на счет знакомой более 15 тысяч фунтов стерлингов.

Получив желаемое, злоумышленники отпустили потерпевшего, после чего он обратился в полицию.

Правоохранителям удалось установить и задержать троих злоумышленников. Организатором оказалась указана знакомая потерпевшего, которая подговорила на совершение преступления двух местных жителей 1975 и 1977 года рождения.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Фото: задержание злоумышленников правоохранителями (npu.gov.ua)

Ранее РБК-Украина писало, что Киеве похитили бизнесмена и требовали 2 млн долларов за его освобождение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевпохищениеиностранец