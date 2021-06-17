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Требовала полмиллиона гривен: в Киеве британка похитила латыша

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Киев, Четверг 17 июня 2021 17:36
Требовала полмиллиона гривен: в Киеве британка похитила латыша Фото: в Киеве британка похитила латыша (npu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве правоохранители задержали гражданку Великобритании, которая организовала похищение латыша. Злоумышленница требовала у мужчины более полумиллиона гривен в обмен на "волю".

Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции.

По информации правоохранителей, потерпевший, 45-летний гражданин Латвии, совместно со своей знакомой 49-летней гражданкой Великобритании прилетели в Киев и по ее просьбе поехали в город Борисполь.

Приехав по адресу, они зашли в дом, где их встретили двое мужчин, которые при общении с потерпевшим сообщили ему, что тот якобы задолжал этой знакомой крупную сумму денег и должен немедленно их вернуть.

Отмечается, что разбойники аргументировали свои требования физическим давлением, нанося удары в различные части тела.

Известно, что мужчина был удерживаемым более суток, а после чего перечислил на счет знакомой более 15 тысяч фунтов стерлингов.

Получив желаемое, злоумышленники отпустили потерпевшего, после чего он обратился в полицию.

Правоохранителям удалось установить и задержать троих злоумышленников. Организатором оказалась указана знакомая потерпевшего, которая подговорила на совершение преступления двух местных жителей 1975 и 1977 года рождения.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Фото: задержание злоумышленников правоохранителями (npu.gov.ua)

Ранее РБК-Украина писало, что Киеве похитили бизнесмена и требовали 2 млн долларов за его освобождение.

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