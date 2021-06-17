Вимагала півмільйона гривень: у Києві британка викрала латвійця

У Києві правоохоронці затримали громадянку Великобританії, котра організувала викрадення латвійця. Зловмисниця вимагала у чоловіка понад півмільйона гривень в обмін на "волю".

Про це повідомляє прес-служба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

За інформацією правоохоронців, потерпілий, 45-річний громадянин Латвії, спільно зі своєю знайомою 49-річною громадянкою Великобританії прилетіли у Київ та на її прохання поїхали у місто Бориспіль.

Приїхавши за адресою, вони зайшли у будинок, де їх зустріли двоє чоловіків, які при спілкуванні з потерпілим повідомили йому, що той нібито заборгував цій знайомій значну суму грошей та повинен негайно їх повернути.

Зазначається, що розбійники аргументували свої вимоги фізичним тиском, завдаючи удари в різні частини тіла.

Відомо, що чоловік був утримуваним понад добу, а після чого перерахував рахунок знайомої понад 15 тисяч фунтів стерлінгів.

Отримавши бажане, зловмисники відпустили потерпілого, після чого він звернувся до поліції.

Правоохоронцям вдалося встановити та затримати трьох зловмисників. Організатором виявилася вказана знайома потерпілого, яка підмовила на вчинення злочину двох місцевих мешканців 1975 та 1977 року народження.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

Фото: затримання зловмисників правоохоронцями (npu.gov.ua)