Требовал 90 тысяч евро: сотрудника СБУ подозревают в похищении человека

Правоохранители задержали оперуполномоченного Департамента защиты национальной государственности СБУ, который в интересах российской компании похитил харьковчанина. Он требовал с потерпевшего 40 тысяч евро и 1,6 млн гривен.

Как сообщается, в прошлом году сотрудник СБУ вступил в сговор с тремя лицами. Они похитили бывшего руководителя представительства одной из финансово-партнерских Интернет-сетей российской компании и требовали у него деньги, которые представители указанной компании ошибочно считали своими.

Отмечается, что потерпевший через некоторое время согласился уплатить всю сумму денежных средств, после чего его отпустили.

После этого случая работник СБУ начал скрываться от правоохранителей, однако его удалось задержать на основании решения следственного судьи. Сейчас всем фигурантам производства сообщили о подозрении в похищении человека (ч. 2 ст. 146 УК Украины) и в вымогательстве (ч. 2 ст. 189 УК Украины). Подозреваемым грозит до 7 лет тюрьмы.

Фото: задержание подозреваемых (su.gov.ua)