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Вимагав 90 тисяч євро: співробітника СБУ підозрюють у викраденні людини

Новость на русском → Харків, Вівторок 16 березня 2021 14:40
Вимагав 90 тисяч євро: співробітника СБУ підозрюють у викраденні людини Фото: затримання підозрюваних (su.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Правоохоронці затримали оперуповноваженого Департаменту захисту національної державності СБУ, який в інтересах російської компанії викрав харків'янина. Він вимагав з потерпілого 40 тисяч євро та 1,6 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Як повідомляється, минулого року співробітник СБУ вступив у змову з трьома особами. Вони викрали колишнього керівника представництва однієї з фінансово-партнерських Інтернет-мереж російської компанії та вимагали у нього гроші, які представники вказаної компанії помилково вважали своїми.

Зазначається, що потерпілий через деякий час погодився сплатити всю суму коштів, після чого його відпустили.

Після цього випадку працівник СБУ почав переховуватись від правоохоронців, однак його вдалось затримати на підставі рішення слідчого судді. Наразі усім фігурантам провадження повідомили про підозру у викрадені людини (ч. 2 ст. 146 КК України) та у вимаганні (ч. 2 ст. 189 КК України). Підозрюваним загрожує до 7 років в’язниці.

Фото: затримання підозрюваних (su.gov.ua)

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили організовану групу на чолі з чинним підполковником Служби безпеки України на вимаганні 250 тисяч доларів. Група вимагала плату за нерозголошення деталей смерті народного депутата.

Крім того, у Тернопільській області затримали банду, яка викрала подружню пару і вимагала викуп.

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