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Вимагав 4 тисячі доларів: на Черкащині на хабарі затримали чиновника

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Черкаська область, Четвер 09 грудня 2021 12:25
Вимагав 4 тисячі доларів: на Черкащині на хабарі затримали чиновника Фото: поліцейські затримали на хабарі чиновника (gp.gov.ua)
Автор: Іванна Шовкун

На Черкащині поліцейські затримали голову об'єднаної територіальної громади. Він вимагав і отримав хабар у розмірі 4 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС України.

Чиновник отримав гроші за допомогу в укладенні договору для здійснення господарської діяльності. За цю суму він обіцяв підприємцю вплинути на директора одного з комунальних підприємств області. А натомість представник приватного підприємства повинен був безперешкодно укласти з комунальним підприємством договір про здійснення господарської діяльності.

Голову об'єднаної територіальної громади затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення підозри за ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Чоловікові може загрожувати до 5 років позбавлення волі.

Фото: чиновника затримали на хабарі (mvs.gov.ua)

Нагадаємо, на суддю Амур-Нижньодніпровського районного суду Оксану Богун відкрили кримінальне провадження за 366 статтею Кримінального кодексу України - отримання хабара.

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