У травні Індія закупила рекордну кількість російської нафти, - Reuters

Зокрема, це збільшило частку Росії як третього за величиною імпортера і споживача у світі до майже 41% минулого місяця. Водночас, поставки з Саудівської Аравії впали до 10-місячного мінімуму після того, як Saudi Aramco підвищила строкові ціни на нафту на другий місяць у травні.

Як пише Reuters, нафтопереробні заводи в Індії накинулися на російську нафту, яка продається зі знижкою після того, як деякі європейські країни відмовилися від закупівель у Москви через її вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Крім того, аналогічні сорти нафти з регіонів переважно на Близькому Сході коштують дорожче.

У травні Індія відвантажила близько 5,1 млн барелів на добу нафти, що приблизно на 5,6% більше, ніж у квітні. Імпорт російської нафти в Індію в травні виріс на 14,7% в порівнянні з квітнем і на 5,9% в порівнянні з минулим роком.

"Минулого місяця російська нафта була доступна у великій кількості і з кращими знижками через нижчий попит з боку Китаю", - сказав представник одного з індійських нафтопереробних заводів.

Санкції проти російської нафти

Санкції проти російської нафти є важливим інструментом тиску, який західні країни використовують для обмеження фінансування Росії у війні проти України. З 5 грудня 2022 року ЄС запровадив ембарго на імпорт російської сирої нафти морським шляхом, а з 5 лютого 2023 року розширив його на нафтопродукти.

США також ввели повну заборону на імпорт російської нафти та нафтопродуктів.

Ці санкції призвели до значного зниження експорту російської нафти до країн Заходу, змушуючи Росію шукати нові ринки збуту, зокрема в Азії, або способи обходу санкцій.

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