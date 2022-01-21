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На трассе "Сумы-Полтава" перестраивают аварийный мост через Ворсклу

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Украина, Пятница 21 января 2022 10:43
На трассе "Сумы-Полтава" перестраивают аварийный мост через Ворсклу Фото: на трассе "Сумы-Полтава" перестраивают аварийный мост через Ворсклу (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)
Автор: Наталия Гурковская

На трассе Н-12 "Сумы-Полтава" стартовал капитальный ремонт моста через реку Ворскла, расположенного вблизи села Карабазовка Опишнянской громады. Искусственное сооружение восстанавливают впервые за 55 лет в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укравтодора".

"До начала проведения ремонта мост признали аварийным. Он находился в нерабочем состоянии. Построен в 1967 году, и за это время ни разу масштабно не обновлялся", - рассказали в госучреждении.

Обследование выявило ряд дефектов: деформационные швы были полностью разрушены, а покрытие покрылось трещинами, тротуарные плиты были повреждены, а арматура пострадала от коррозии.

Поэтому подрядчики провели полный демонтаж старых опор и пролетного строения. В данный момент мостовики забивают сваи на последней, береговой опоре.

"Это не первый мост через Ворсклу, который удалось недавно обновить на Полтавщине. В прошлом году летом было открыто движение по переправе вблизи села Копылы Полтавского района на трассе М-03 "Киев - Харьков - Довжанский", - добавили в "Укравтодоре".

Там также был демонтирован старый мост 1952 года строительства. Его заменили новым 222-метровым мостовым переходом.

Ранее сообщалось, что в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" за два года было построено и обновлено 560 мостов и мостовых переходов.

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