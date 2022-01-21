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На трасі "Суми-Полтава" перебудовують аварійний міст через Ворсклу

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Україна, П'ятниця 21 січня 2022 10:43
На трасі "Суми-Полтава" перебудовують аварійний міст через Ворсклу Фото: на трасі "Суми-Полтава" перебудовують аварійний міст через Ворсклу (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)
Автор: Наталія Гурковська

На трасі Н-12 "Суми-Полтава" стартував капітальний ремонт мосту через ріку Ворскла, розташованого поблизу села Карабазівка Опішнянської громади. Штучну споруду відновлюють вперше за 55 років в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Укравтодору".

"До початку проведення ремонту міст визнали аварійним. Він перебував у неробочому стані. Збудований 1967 року і за цей час жодного разу масштабно не оновлювався", - розповіли у держустанові.

Обстеження виявило низку дефектів: деформаційні шви було повністю зруйновано, а покриття вкрилося тріщинами, тротуарні плити було пошкоджено, а арматура постраждала від корозії.

Саме тому підрядники провели повний демонтаж старих опор та прогонової будови. В даний момент мостовики забивають палі на останній, береговій опорі.

"Це не перший міст через Ворсклу, який вдалося нещодавно оновити на Полтавщині. Торік улітку було відкрито рух переправою поблизу села Копили Полтавського району на трасі М-03 "Київ - Харків - Довжанський", - додали в "Укравтодорі".

Там також демонтували старий міст 1952 року будівництва. Його замінили новим 222-метровим мостовим переходом.

Раніше повідомлялося, що в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" за два роки було побудовано та оновлено 560 мостів та мостових переходів.

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Велике будівництво
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