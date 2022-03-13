На трассе от Никополя до Кривого Рога разрушен мост: как объехать перекрытый участок
На трассе Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье разрушен мост. На данный момент перекрыт участок дороги между Никополем и Кривым Рогом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укравтодора".
Сообщается, что перекрыто движение по трассе Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье в связи с разрушением моста возле села Марьянское (км 178+829).
"Движение запрещено от села Марьянское в село Чертомлык. Объезд данного участка осуществляется по дороге Т-04-32 через населенные пункты Чкалова, Лошкаревка, Малософиевка. Пожалуйста, учитывайте данную информацию при планировании маршрута", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты пытались наступать на Кривой Рог, но украинские войска остановили продвижение.
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