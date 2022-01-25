На трассе "Киев - Сумы - Юнаковка" возобновили строительство участка вблизи Прилук

На трассе Н-07 "Киев - Сумы - Юнаковка" вблизи города Прилуки Черниговской области дорожники возобновили работы по реконструкции двухкилометрового участка, на котором расположены путепровод через железную дорогу и мост через реку Удай. Ремонт этих сооружений начался в прошлом году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Укравтодор ".

Работы проводятся в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и должны завершиться в этом году.

"Сейчас подрядчик возобновил строительство габионов, которыми укрепляется крутой склон дороги. Это необходимая мера для укрепления крутых склонов земляного полотна на подходах к искусственному сооружению. Габионы - разновидность ограждающих конструкций, изготовленных из прочной металлической сетки, которые заполняются каменным материалом. Они обеспечивают надежную защиту от размыва почвы и оползней земляного полотна", - говорится в сообщении.

Оба искусственных сооружения вблизи Прилук построены в 70-х годах прошлого века. В процессе реконструкции возводятся новые искусственные сооружения, соответствующие по габаритам современной транспортной нагрузке. А старое бетонное покрытие дороги заменяется асфальтобетонным.

На время ремонтных работ движение по этому участку дороги закрыто. Объезд организован по маршрутам: Р-67 "Чернигов - Нежин - Прилуки - Пирятин" (участок "Прилуки - Монастырище"), Т-25-27 "Бобровица - Свидовец - Новый Быков - Ичня" (участок "Монастырище - Ичня") и Т-25-24 "Борзна - Ичня - Прилуки".