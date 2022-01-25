На трасі Н-07 "Київ - Суми - Юнаківка" поблизу міста Прилуки Чернігівської області дорожники відновили роботи з реконструкції двокілометрової ділянки, на якій розташовані шляхопровід через залізницю та міст через річку Удай. Ремонт цих споруд розпочався минулого року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Укравтодор ".

Роботи здійснюються у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" та мають завершитись цього року.

"Зараз підрядник відновив спорудження габіонів, якими укріплюється крутий схил дороги. Це необхідний захід для зміцнення крутих схилів земляного полотна на підходах до штучної споруди. Габіони - різновид огороджувальних конструкцій, виготовлених з міцної металевої сітки, які заповнюються кам'яним матеріалом. Вони забезпечують надійний захист від розмиву ґрунту та зсувів укосів земляного полотна", - йдеться у повідомленні.

Обидві штучні споруди поблизу Прилук збудовані у 70-х роках минулого століття. У процесі реконструкції зводяться нові штучні споруди, що за габаритами відповідають сучасному транспортному навантаженню. А старе бетонне покриття дороги замінюється на асфальтобетонне.

На час ремонтних робіт рух цією ділянкою дороги закрито. Об'їзд організовано за маршрутами: Р-67 "Чернігів - Ніжин - Прилуки - Пирятин" (ділянка "Прилуки - Монастирище"), Т-25-27 "Бобровиця - Свидовець - Новий Биків - Ічня" (ділянка "Монастирище - Ічня") та Т-25-24 "Борзна - Ічня - Прилуки".