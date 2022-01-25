ru ua
Вт, 25 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На трасі "Київ - Суми - Юнаківка" відновили будівництво ділянки поблизу Прилук

Новость на русском →
Чернігів, Вівторок 25 січня 2022 10:22
На трасі "Київ - Суми - Юнаківка" відновили будівництво ділянки поблизу Прилук Фото: на трасі Н-07 відновили будівництво ділянки поблизу Прилук (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

На трасі Н-07 "Київ - Суми - Юнаківка" поблизу міста Прилуки Чернігівської області дорожники відновили роботи з реконструкції двокілометрової ділянки, на якій розташовані шляхопровід через залізницю та міст через річку Удай. Ремонт цих споруд розпочався минулого року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".

Роботи здійснюються у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" та мають завершитись цього року.

"Зараз підрядник відновив спорудження габіонів, якими укріплюється крутий схил дороги. Це необхідний захід для зміцнення крутих схилів земляного полотна на підходах до штучної споруди. Габіони - різновид огороджувальних конструкцій, виготовлених з міцної металевої сітки, які заповнюються кам'яним матеріалом. Вони забезпечують надійний захист від розмиву ґрунту та зсувів укосів земляного полотна", - йдеться у повідомленні.

Обидві штучні споруди поблизу Прилук збудовані у 70-х роках минулого століття. У процесі реконструкції зводяться нові штучні споруди, що за габаритами відповідають сучасному транспортному навантаженню. А старе бетонне покриття дороги замінюється на асфальтобетонне.

На час ремонтних робіт рух цією ділянкою дороги закрито. Об'їзд організовано за маршрутами: Р-67 "Чернігів - Ніжин - Прилуки - Пирятин" (ділянка "Прилуки - Монастирище"), Т-25-27 "Бобровиця - Свидовець - Новий Биків - Ічня" (ділянка "Монастирище - Ічня") та Т-25-24 "Борзна - Ічня - Прилуки".

Нагадаємо, що в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні вже зробили понад 14 тис. км доріг.

Читайте РБК-Україна в Google News
Велике будівництво
NEWS
"Тривожні валізки" не потрібні. У Міноборони закликають українців не панікувати
"Тривожні валізки" не потрібні. У Міноборони закликають українців не панікувати
DAILY
Ціна народної любові. Навіщо влада активно роздає гроші українцям
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ціна народної любові. Навіщо влада активно роздає гроші українцям