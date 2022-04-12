На трассе Киев - Чоп возводят временную переправу. На следующей неделе может открыться проезд

На трассе М-06 Киев - Чоп возводят временную переправу. На следующей неделе планируется открытие временного проезда по переправе и возобновление сообщения с Киевом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укравтодора" в Facebook .

"Это трасса М - 06 Киев – Чоп вблизи села Стоянка. Еще в начале российского вторжения здесь был взорван мост", - говорится в сообщении.

В компании сообщили, что после освобождения Киевской области от захватчиков и разминирования "Укравтодор" немедленно начал восстанавливать проезд на этом участке.

"Возводим временную переправу, а также демонтируем разрушенный мост. В начале следующей недели планируем открыть временный проезд по переправе и возобновить сообщение с Киевом", - говорится в сообщении.