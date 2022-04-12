UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На трассе Киев - Чоп возводят временную переправу. На следующей неделе может открыться проезд

Фото: На следующей неделе может открыться проезд по трассе Киев - Чоп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

На трассе М-06 Киев - Чоп возводят временную переправу. На следующей неделе планируется открытие временного проезда по переправе и возобновление сообщения с Киевом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укравтодора" в Facebook.

"Это трасса М - 06 Киев – Чоп вблизи села Стоянка. Еще в начале российского вторжения здесь был взорван мост", - говорится в сообщении.

В компании сообщили, что после освобождения Киевской области от захватчиков и разминирования "Укравтодор" немедленно начал восстанавливать проезд на этом участке.

"Возводим временную переправу, а также демонтируем разрушенный мост. В начале следующей недели планируем открыть временный проезд по переправе и возобновить сообщение с Киевом", - говорится в сообщении.

Война в Украине продолжается уже 48 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевЖитомир