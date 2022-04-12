На трасі Київ - Чоп зводять тимчасову переправу. Наступного тижня може відкритися проїзд

На трасі М-06 Київ - Чоп зводять тимчасову переправу. Наступного тижня планується відкриття тимчасового проїзду по переправі і відновлення сполучення з Києвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укравтодору" в Facebook .

"Це траса М-06 Київ - Чоп поблизу села Стоянка. Ще на початку російського вторгнення тут був підірваний міст", - йдеться в повідомленні.

У компанії повідомили, що після звільнення Київської області від загарбників і розмінування "Укравтодор" негайно почав відновлювати проїзд на цій ділянці.

"Зводимо тимчасову переправу, а також демонтуємо зруйнований міст. На початку наступного тижня плануємо відкрити тимчасовий проїзд по переправі і відновити сполучення з Києвом", - йдеться в повідомленні.