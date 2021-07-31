На трассе Киев-Чоп столкнулись два грузовика, движение затруднено
Сегодня, 31 июля во Львовской области на трассе Киев-Чоп произошло ДТП с участием двух грузовиков. В результате аварии движение транспорта на данном отрезке дороги затруднено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Львовской области.
"На автодороге Киев-Чоп возле населенного пункта Тростянец перевернулся грузовик. На проезжую часть вытекает горючее. По предварительной информации, водитель этого грузовика был невнимателен на дороге и совершил наезд на фуру, что совершила аварийную остановку", - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, пострадавших в результате ДТП нет.
Сейчас дорожная служба устраняет последствия ДТП. Поэтому патрульные организовали движение по встречной полосе.
Граждан просят учитывать эту информацию во время планирования поездки.