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На трассе Киев-Чоп столкнулись два грузовика, движение затруднено

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Киев-Чоп, Суббота 31 июля 2021 17:27
На трассе Киев-Чоп столкнулись два грузовика, движение затруднено Фото: на трассе Киев-Чоп столкнулись два грузовика, движение затруднено (фото t.me/lvivpatrolpolice)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 31 июля во Львовской области на трассе Киев-Чоп произошло ДТП с участием двух грузовиков. В результате аварии движение транспорта на данном отрезке дороги затруднено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Львовской области.

"На автодороге Киев-Чоп возле населенного пункта Тростянец перевернулся грузовик. На проезжую часть вытекает горючее. По предварительной информации, водитель этого грузовика был невнимателен на дороге и совершил наезд на фуру, что совершила аварийную остановку", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, пострадавших в результате ДТП нет.

Сейчас дорожная служба устраняет последствия ДТП. Поэтому патрульные организовали движение по встречной полосе.

Граждан просят учитывать эту информацию во время планирования поездки.

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