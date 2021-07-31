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На трасі Київ-Чоп зіткнулися дві вантажівки, рух ускладнено

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Київ-Чоп, Субота 31 липня 2021 17:27
На трасі Київ-Чоп зіткнулися дві вантажівки, рух ускладнено Фото: На трасі Київ-Чоп зіткнулися дві вантажівки, рух ускладнено (t.me/lvivpatrolpolice)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 31 липня у Львівській області на трасі Київ-Чоп сталося ДТП за участі двох вантажівок. Внаслідок аварії рух транспорту на даному відрізку дороги ускладнено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції Львівської області.

"На автодорозі Київ-Чоп біля населеного пункту Тростянець перекинулася вантажівка. На проїзну частину витікає пальне. За попередньою інформацією, водій цієї вантажівки був неуважний на дорозі і здійснив наїзд на фуру, що здійснила аварійну зупинку", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, потерпілих внаслідок ДТП немає.

Наразі дорожня служба усуває наслідки ДТП. Тож патрульні організували рух зустрічною смугою.

Громадян просять враховувати цю інформацію під час планування поїздки.

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