На трасі Київ-Чоп зіткнулися дві вантажівки, рух ускладнено

Сьогодні, 31 липня у Львівській області на трасі Київ-Чоп сталося ДТП за участі двох вантажівок. Внаслідок аварії рух транспорту на даному відрізку дороги ускладнено.

"На автодорозі Київ-Чоп біля населеного пункту Тростянець перекинулася вантажівка. На проїзну частину витікає пальне. За попередньою інформацією, водій цієї вантажівки був неуважний на дорозі і здійснив наїзд на фуру, що здійснила аварійну зупинку", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, потерпілих внаслідок ДТП немає.

Наразі дорожня служба усуває наслідки ДТП. Тож патрульні організували рух зустрічною смугою.

Громадян просять враховувати цю інформацію під час планування поїздки.