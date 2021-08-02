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На трассе Киев-Чоп произошло тройное ДТП: движение транспорта затруднено

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Киев-Чоп, Понедельник 02 августа 2021 13:37
На трассе Киев-Чоп произошло тройное ДТП: движение транспорта затруднено Фото: на трассе Киев-Чоп произошло тройное ДТП (фото t.me/lvivpatrolpolice)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 2 августа во Львовской области на трассе Киев-Чоп произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадали три человека, движение транспорта затруднено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Львовской области.

По информации правоохранителей, ДТП произошло вблизи населенного пункта Великоселки. Там столкнулись три автомобиля, а именно: Volkswagen Passat, Toyota Avensis и Honda Jazz.

В результате инцидента пострадали три человека. Сейчас патрульные организовали реверсное движение.

Граждан просят учитывать погодные условия и соблюдать правила дорожного движения.

Фото: с места тройного ДТП на трассе Киев-Чоп (t.me/lvivpatrolpolice)

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