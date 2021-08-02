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На трасі Київ-Чоп сталася потрійна ДТП: рух транспорту ускладнено

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Київ-Чоп, Понеділок 02 серпня 2021 13:37
На трасі Київ-Чоп сталася потрійна ДТП: рух транспорту ускладнено Фото: на трасі Київ-Чоп сталася потрійна ДТП (t.me/lvivpatrolpolice)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 2 серпня у Львівській області на трасі Київ-Чоп сталося ДТП за участі трьох автівок. Внаслідок аварії постраждали троє людей, рух транспорту ускладнено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції Львівської області.

За інформацією правоохоронців, ДТП сталося поблизу населеного пункту Великосілки. Там зіткнулися три автомобілі, а саме: Volkswagen Passat, Toyota Avensis та Honda Jazz.

В результаті інциденту постраждали троє осіб. Наразі патрульні організували реверсний рух.

Громадян просять зважати на погодні умови та дотримуватись правил дорожнього руху.

Фото: з місця потрійного ДТП на трасі Київ-Чоп (t.me/lvivpatrolpolice)

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