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На трассе Киев-Чоп из-за непогоды ограничили движение грузовиков

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Среда 08 декабря 2021 20:13
На трассе Киев-Чоп из-за непогоды ограничили движение грузовиков Фото: на трассе Киев-Чоп из-за непогоды ограничили движение грузовиков facebook.com/Ukravtodor.Gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

На трассах "Киев-Чоп" и "Городище-Ровно-Староконстантинов" ограничили движение грузовиков в пределах Ровенской области. Пока неизвестно когда ограничения снимут.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Ограничение было введено из-за снижения температуры до -6 и осадков в виде дождя.

Подразделения ГСЧС не привлекаются.

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Ровенская область
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