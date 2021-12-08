На трассе Киев-Чоп из-за непогоды ограничили движение грузовиков
Фото: на трассе Киев-Чоп из-за непогоды ограничили движение грузовиков facebook.com/Ukravtodor.Gov.ua)
На трассах "Киев-Чоп" и "Городище-Ровно-Староконстантинов" ограничили движение грузовиков в пределах Ровенской области. Пока неизвестно когда ограничения снимут.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Ограничение было введено из-за снижения температуры до -6 и осадков в виде дождя.
Подразделения ГСЧС не привлекаются.