На трассе Днепр-Решетиловка стартовала "Большая стройка" на обходах двух городов

На строительстве автодороги Н-31 Днепр-Решетиловка в рамках президентской программы "Большое строительство" стартовали активные работы сразу на нескольких стратегически важных участках в Полтавской области.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укравтодора " в Facebook.

Отмечается, что сейчас дорожники уже восстановили строительство на обходах двух городов - Решетиловка и Кобеляки, а также на переходных участках. Продолжается как строительство линейных участков, так и возведение искусственных сооружений.

В "Укравтодоре" также продемонстрировали фото участка возле с.Шамраивка Полтавского района. На фотографии видно, какого прогресса удалось достичь в ходе "Большой стройки".

"Всего на Полтавщине будет построено почти 80 км современной автодороги с 4-мя полосами для движения, три обходы населенных пунктов (г.Решетиливка, г.Кобеляки, с.Красное), 4 моста, транспортные развязки в разных уровнях, почти 10 путепроводов, надземные пешеходные переходы, биопереходы", - отметили в ведомстве.

Трасса Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка - стратегический проект "Укравтодора". Она проходит в обход населенных пунктов по примеру европейских автобанов.

Новая дорога будет простираться на 138,4 км. Трасса соединит качественным автодорогой Днепр и Киев.

Протяженность Н-31 в пределах Полтавской области составит 79,4 км - ее строят в цементобетоне, а в Днепропетровской области - 59 км. Там она строится в асфальтобетоне.

В Полтавской области в течение последних лет было построено практически с нуля более 50 км дороги с цементобетонным покрытием. Завершить строительство всей трассы "Укравтодор" планирует в этом году.