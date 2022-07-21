Трасс увеличила отрыв в гонке за должность премьера Британии, - опрос

Согласно данным опроса YouGov, Трасс получит голоса 62% консерваторов, соответственно Сунак получит 38%. Нынешнее преимущество составляет 24% по сравнение с 20-процентным отрывом двумя днями ранее.

Также сообщается, что Трасс лидирует во всех возрастных категориях, среди мужчин и женщин, а также среди тех, кто голосовал за Brexit. Единственная категория, в которой побеждает Сунак, - это те, кто выступил против выхода страны из ЕС.

Как отмечает Sky News, это неожиданный поворот, потому что Трасс поддерживала членство в ЕС, в то время как Сунак выступал за Brexit.

Отметим, Сунак был лидером в течение пяти туров голосования в парламенте, но опросы показывают, что сейчас он является аутсайдером гонки.