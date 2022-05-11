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Транзит российского газа через оккупированную территорию Украины упал до нуля

Новина українською →
Украина, Среда 11 мая 2022 10:28
Транзит российского газа через оккупированную территорию Украины упал до нуля Фото: Транзит газа через оккупированную территорию Украины прекратился (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Заявки на транзит российского газа через Украину в пункте пропуска "Сохрановка" на 11 мая упали до нуля. Это произошло после предупреждения "Оператора ГТС Украины" о прекращении транзита через захваченные российскими войсками станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Данные "Оператора ГТС Украины" свидетельствуют, что заявки на транзит российского газа в Европу через Украину на пункте входа в "Судже" в среду составляли почти 72 млн кубометров. Во вторник общий поток российского газа через Украину в Европу составил 95,8 млн кубометров.

Напомним, Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через захваченную русскими войсками ГИС "Сохрановка" в Луганской области. Компания сообщила о наступлении форс-мажорных обстоятельств.

Через этот транзитный пункт проходит почти треть газа, поставляемого из России в Европу через Украину

В то же время в ОГТСУ предложили "Газпрому" временный перенос недоступных мощностей с физической точки соединения "Сохрановка" на физическую точку соединения "Суджа", которая находится на контролируемой Украиной территории.

Однако в российском "Газпроме" отказались перенести транзит на газораспределительную станцию "Суджа", заявив, что технологически невозможно сделать исходя из российской потоковой схемы. При этом ранее "Газпром" уже перенаправлял потоки на эту точку в связи с ремонтом трубопроводов.

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Транзит газа
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