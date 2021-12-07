Транзит газа по территории Украины за месяц вырос на 16%

При этом транзитные объемы в Словакию увеличились на 14% - до 2,418 млрд куб. м по сравнению с октябрем 2021 года. Поставки в Словакию остаются основным направлением транзита газа через украинскую ГТС и составляют 80% от общих объемов транзита.

Также ОГТСУ протранспортировал 334 млн куб. м (+89% по сравнению с октябрем) в Молдову и 297 млн куб. м газа в Польшу (-13%). Все транзитные поставки газа из РФ в страны Европы не превысили забронированные годовые мощности.

Заявки на транзит российского газа в Венгрию не поступали с 1 октября, несмотря на аварию на Трансбалканскому газопроводу и блокировки поступления газа из Турецкого потока. Зато через услугу short-haul-таможенный склад выросли поставки газа с территории Украины в Венгрию - до 314 млн куб. об.

В результате среднесуточные объемы транспортировки российского газа через территорию Украины в ноябре выросли до 102 млн куб. м. Это до сих пор ниже минимального объема, согласно действующему транзитному соглашению.

"Несмотря на "анонсы" в начале ноября относительно увеличения объемов транзита газа в Европу через территорию Украины, этого не произошло. Произошла определенная манипуляция, когда транзит в начале месяца был уменьшен до 57 млн куб. м в сутки, а затем увеличен до 109 млн куб. м, предусмотренных транзитным соглашением. Для сравнения, в аналогичный период в 2020 году транзит газа составлял 178 млн куб. м в сутки, в 2019-м - 277 млн куб. м в сутки. То есть мы можем увеличить транзит в 2,5 раза", - заверил руководитель ОГТСУ Сергей Макогон.

Транзит природного газа через Украину за 11 месяцев 2021 года составил 38,3 млрд куб. м, а среднесуточный объем транспортировки - 114,8 млн куб. м.

Напомним, текущее транзитное соглашение между НАК " Нафтогаз Украины "и российским ПАО "Газпром" заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Она предусматривает бронирование "Газпромом" мощностей для транзита в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м в сутки) в 2020 году и по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м в сутки) в 2021-2024 годах.