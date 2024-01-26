Транзит через Суецький канал упав майже наполовину: як це позначиться на цінах товарів

Судноплавні компанії відвели судна з Червоного моря після того, як пов'язаний з Іраном рух хуситів, який контролює більшу частину населених областей Ємену, почав атакувати судна на знак підтримки палестинців у Секторі Газа. США та Великобританія відповіли повітряними ударами по хуситах.

За даними UNCTAD, Конференції ООН з торгівлі та розвитку через канал пройшло на 39% менше судів, ніж на початку грудня, що призвело до зниження тоннажу вантажів на 45%.

Ян Хоффманн, керівник відділу торгової логістики UNCTAD, заявив, що наразі порушено три ключові глобальні торговельні маршрути, включаючи потоки зерна та олій після вторгнення Росії в Україну, а також Панамський канал, де низький рівень води через посуху призвів до скорочення судноплавства минулого місяця на 36% за рік та на 62% за два роки.

"Ми дуже стурбовані. Ми спостерігаємо затримки, вищі витрати, вищі викиди парникових газів", - сказав він на брифінгу.

Суецький канал обробляє 12-15% світової торгівлі та 25-30% контейнерних перевезень. Контейнерні перевезення через канал знизилися на 82% за тиждень до 19 січня порівняно з початком грудня, а щодо ЗПГ зниження було ще більшим. Падіння обсягів перевезень сухих вантажів було меншим, а рух танкерів із сирою нафтою трохи збільшився.

Спотові контейнерні ставки зафіксували найрізкіше щотижневе зростання на 500 доларів, що торкнулося не лише перевезення з Азії до Європи, а й несуецького маршруту до західного узбережжя США, який збільшився більш ніж удвічі.

Хоффманн сказав, що ціни на продукти харчування можуть відчути цей вплив, додавши, що близько половини зростання цін, що спостерігалося після початку війни Росії проти України, було пов'язано з вищими транспортними витратами, хоча кінцевим споживачам у розвинених країнах може знадобитися деякий час, щоб побачити ефект.

"Передача цих вищих ставок фрахту споживачам вимагає часу, до року, поки... ми дійсно не побачимо їх у магазині, у будь-якому магазині - Ikea, Walmart або щось таке", - сказав він.

Експорт з України

Як заявив міністр аграрної політики Микола Сольський, ситуація у Червоному морі призвела до уповільнення українського сільськогосподарського експорту у січні 2024 року на 20%. За його словами, частина нашого експорту йшла і йде через Червоне море Азію, Китай і Східну Африку, тому рух суден сильно сповільнився.

Напади єменських хуситів на кораблі в Червоному морі змусили багато компаній перенаправити вантажі в обхід Африки, що призвело до збільшення часу та витрат у дорозі.