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Для Transship Group японская судостроительная корпорация построит судно дедвейтом 42 тысячи тонн

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Киев, Понедельник 13 декабря 2021 15:01
Для Transship Group японская судостроительная корпорация построит судно дедвейтом 42 тысячи тонн Фото: для Transship Group японская корпорация построит судно на 42 тыс. тонн (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Японская судостроительная корпорация Tsuneishi Shipbuilding построит уникальное судно для группы компаний "Трансшип".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее соглашение, которое было подписано 11 ноября.

Стоимость проекта порядка 30 млн долларов.

"Tsuneishi Zhoushan Shipbuilding уже строили 5 лет назад для "Трансшипа" эко-балкер TIZIANA. До настоящего времени в мире существует всего несколько подобных судов. И сейчас заказано еще одно судно по специальному проекту. Дедвейт теплохода составит 42 тыс. тонн - это наиболее востребованный размер для Handymax. Судно будет соответствовать новейшим требованиям конвенции МАРПОЛ, имея идеально взвешенные показатели дедвейта, мощности главного двигателя, скорости и расхода топлива", - отметил глава группы компаний "Трансшип" Андрей Иванов.

Для Transship Group японская судостроительная корпорация построит судно дедвейтом 42 тысячи тонн

В среднем с начала переговоров на проектирование, подготовку и строительство одного судна уходит 3-4 года. Ожидается, что уже в апреле 2024 года теплоход будет готов.

"В своей работе мы показываем топовое качество, и мы одна из очень немногих компаний из стран СНГ, для которой строят суда японские судостроители. Представитель руководства компании Tsuneishi приезжал к нам в гости в офис для ознакомления и наблюдал за нашей работой, после чего было принято решение строить суда для нашей группы компаний", - рассказал Андрей Иванов.

Отметим, что всего три страны в мире строят такой крупнотоннажный флот - это Южная Корея, Китай и Япония.

"Трансшип групп" - международная группа морских компаний, работающих в 10 странах, а также лидер по обработке грузов на рейде в Азово-Черноморском бассейне.

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