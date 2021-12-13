Для Transship Group японская судостроительная корпорация построит судно дедвейтом 42 тысячи тонн

Стоимость проекта порядка 30 млн долларов.

"Tsuneishi Zhoushan Shipbuilding уже строили 5 лет назад для "Трансшипа" эко-балкер TIZIANA. До настоящего времени в мире существует всего несколько подобных судов. И сейчас заказано еще одно судно по специальному проекту. Дедвейт теплохода составит 42 тыс. тонн - это наиболее востребованный размер для Handymax. Судно будет соответствовать новейшим требованиям конвенции МАРПОЛ, имея идеально взвешенные показатели дедвейта, мощности главного двигателя, скорости и расхода топлива", - отметил глава группы компаний "Трансшип" Андрей Иванов.

В среднем с начала переговоров на проектирование, подготовку и строительство одного судна уходит 3-4 года. Ожидается, что уже в апреле 2024 года теплоход будет готов.

"В своей работе мы показываем топовое качество, и мы одна из очень немногих компаний из стран СНГ, для которой строят суда японские судостроители. Представитель руководства компании Tsuneishi приезжал к нам в гости в офис для ознакомления и наблюдал за нашей работой, после чего было принято решение строить суда для нашей группы компаний", - рассказал Андрей Иванов.