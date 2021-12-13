Для Transship Group японська суднобудівна корпорація побудує судно дедвейтом 42 тисячі тонн

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну угоду, що було підписано 11 листопада.

Вартість проекту близько 30 млн доларів.

"Tsuneishi Zhoushan Shipbuilding вже будували 5 років тому для "Трансшипу" еко-балкер TIZIANA. Дотепер у світі існує всього кілька подібних суден. І зараз замовлено ще одне судно за спеціальним проектом. Дедвейт теплохода складе 42 тис. тонн - це найбільш затребуваний розмір для Handymax. Судно буде відповідати найновішим вимогам конвенції МАРПОЛ, маючи ідеально зважені показники дедвейту, потужності головного двигуна, швидкості та витрати пального", - зазначив голова групи компаній "Трансшип" Андрій Іванов.

У середньому з початку переговорів на проектування, підготовку та будівництво одного судна йде 3-4 роки. Очікується, що вже у квітні 2024 року теплохід буде готовим.

"У своїй роботі ми показуємо топову якість, і ми одна з дуже небагатьох компаній із країн СНД, для якої будують судна японські суднобудівники. Представник керівництва компанії Tsuneishi приїжджав до нас у гості в офіс для ознайомлення та спостерігав за нашою роботою, після чого було прийнято рішення будувати суди для нашої групи компаній", - розповів Андрій Іванов.