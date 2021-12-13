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Для Transship Group японська суднобудівна корпорація побудує судно дедвейтом 42 тисячі тонн

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Київ, Понеділок 13 грудня 2021 15:01
Для Transship Group японська суднобудівна корпорація побудує судно дедвейтом 42 тисячі тонн Фото: для Transship Group японська корпорація збудує судно на 42 тис. тонн (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Японська суднобудівна корпорація Tsuneishi Shipbuilding збудує унікальне судно для групи компаній "Трансшип".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну угоду, що було підписано 11 листопада.

Вартість проекту близько 30 млн доларів.

"Tsuneishi Zhoushan Shipbuilding вже будували 5 років тому для "Трансшипу" еко-балкер TIZIANA. Дотепер у світі існує всього кілька подібних суден. І зараз замовлено ще одне судно за спеціальним проектом. Дедвейт теплохода складе 42 тис. тонн - це найбільш затребуваний розмір для Handymax. Судно буде відповідати найновішим вимогам конвенції МАРПОЛ, маючи ідеально зважені показники дедвейту, потужності головного двигуна, швидкості та витрати пального", - зазначив голова групи компаній "Трансшип" Андрій Іванов.

Для Transship Group японська суднобудівна корпорація побудує судно дедвейтом 42 тисячі тонн

У середньому з початку переговорів на проектування, підготовку та будівництво одного судна йде 3-4 роки. Очікується, що вже у квітні 2024 року теплохід буде готовим.

"У своїй роботі ми показуємо топову якість, і ми одна з дуже небагатьох компаній із країн СНД, для якої будують судна японські суднобудівники. Представник керівництва компанії Tsuneishi приїжджав до нас у гості в офіс для ознайомлення та спостерігав за нашою роботою, після чого було прийнято рішення будувати суди для нашої групи компаній", - розповів Андрій Іванов.

Зазначимо, що лише три країни у світі будують такий великотоннажний флот - це Південна Корея, Китай та Японія.

"Трансшип груп" - міжнародна група морських компаній, що працюють у 10 країнах, а також лідер з обробки вантажів на рейді в Азово-Чорноморському басейні.

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