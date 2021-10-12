Транспортный коллапс в Херсоне: автобусы не выходят на маршруты из-за проверки норм карантина

Как отметил исполняющий обязанности заместителя Херсонского городского головы Юрий Стельмашенко, в последние дни из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, правоохранители усиленно контролируют наполняемость маршруток и штрафуют водителей, которые нарушают это требование.

Известно, что уже сегодня патрульная полиция Херсонской области начала отрабатывать городские маршруты, во время которых зафиксировала первые снятия водителей с маршрутов.

В свою очередь городские власти напоминают, что штраф для водителя маршрутки за отсутствие маски или несоблюдение количества пассажиров стартует от 17 тысяч гривен.

В то же время чиновники обещают, что работают над тем, чтобы стабилизировать ситуацию с движением общественного транспорта в городе.