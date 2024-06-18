Транспортники вимагають не підвищувати акцизи на дизпаливо з огляду на відключення світла

"Дизельне паливо є стратегічною позицією для багатьох галузей економіки: добувної та важкої промисловості, яка не може працювати без важкої техніки; сільського господарства, що використовує комбайни та трактори; стратегічно важливе для державного підприємства «Укрзалізниця». Чергове підвищення вартості дизелю через підвищення акцизного податку призведе до подальшого підвищення залізничного тарифу та вартості вантажного перевезення автошляхами, що ставить під загрозу діяльність багатьох галузей та нормальне проходження холодного сезону. Крім того, дизель та бензин зараз є стратегічно важливими для безперебійної роботи малого та середнього бізнесу під час відключень електроенергії", - йдеться у зверненні.

Крім того, зазначається, що висока вартість пального через підвищення акцизу може стати причиною зупинки виробництва та, відповідно, виведення персоналу у простій. У кінцевому підсумку, підвищення акцизу на дизель та бензин призведе до зростання собівартості промислової продукції та агропродукції, пришвидшення інфляції та до ризику зменшення мільйонів робочих місць.

Транспортники пропанують натомість підвищити акциз на скраплений газ, який зокрема потрапляє в Україну з країни-окупанта.

"В Україні роками існує несправедливість щодо пільгового оподаткування скрапленого газу, яка стимулює споживання російського газу. Попри те, що після повномасштабного вторгнення Україна припинила прямий імпорт газу з росії, сьогодні близько 20% скрапленого газу надходять на український ринок з росії через непрямий імпорт з третіх країн. За результатами 2023 року непрямий імпорт російського газу оцінюється у $127 млн, більшість цих грошей перерозподіляються у росію для фінансування агресії проти України", - акцентують увагу на погоджені автогазу транспортники.

Вони також пропанують до кінця воєнного періоду зберегти діючі ставки акцизного податку для важких дистилятів (газойлю) на рівні 139,50 євро за 1000 літрів та для бензину на рівні 213,50 євро за 1000 літрів, натомість виправити багаторічну несправедливість та наблизити до бензину ставку акцизного податку на скраплений газ до рівня 170 євро за 1000 літрів з 01.07.2024.