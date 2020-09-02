Транспортники призывают Киевсовет увеличить финансирование для выплаты зарплат из-за убытков от карантина

Столичные транспортники призывают депутатов Киевсовета принять решение о дополнительном финансировании коммунальных предприятий-перевозчиков для выплаты заработных плат работникам. Иначе работники транспортной сферы рискуют остаться без зарплат из-за потери доходов предприятий во время строгих карантинных ограничений.

Об этом сообщает "Официальный портал Киева" со ссылкой на соответствующие заявления к столичной власти от представителей профсоюзов КП "Киевский метрополитен" и КП "Киевпастранс".

Так, потеря доходов КП "Киевский метрополитен" в период с 17 марта до 25 мая 2020 года составляет около 621 млн грн. В обычных условиях предприятие должно получить в среднем 277 млн грн доходов в месяц от перевозок. На выплату заработной платы КП "Киевский метрополитен" тратит до 200 млн грн в месяц.

Таким образом, как говорится в обращении, с 17 марта до 25 мая метрополитен вообще не получил доходов от перевозок.

Кроме того, вследствие карантинных ограничений пассажиропоток в подземке значительно уменьшился. Если до карантина метрополитен перевозил до 1,5 млн пассажиров в рабочий день, то сейчас - до 1 млн пассажиров.

"С целью обеспечения стабильной работы предприятия, своевременной выплаты заработной платы, необходимо увеличить объемы бюджетных ассигнований для КП "Киевский метрополитен" на сумму не менее 162 млн грн. Вследствие уменьшения доходов в КП "Киевский метрополитен" возникнет дефицит средств и риск невыплаты зарплаты уже в октябре-ноябре 2020 года", - говорится в обращении профсоюза.

В то же время в КП "Киевпастранс" задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 31 августа составила 77,4 млн грн. А финансовый результат КП "Киевпастранс" за январь-июль 2020 года был отрицательный и составил -178,5 млн грн.

В обращении представители профсоюза отмечают, что на период карантинных ограничений потеря доходов предприятия за месяц составила 162,2 млн грн. То есть предприятие во время строгих ограничений получало 6,3 млн грн среднего дохода в месяц. В то время как в обычных условиях средний доход КП "Киевпастранс" за месяц составляет 169,2 млн грн.

Транспортники призывают депутатов Киевсовета на ближайшем заседании, которое состоится 3 сентября, принять решение о дополнительном финансировании коммунальных предприятий "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс", чтобы они могли выплачивать зарплату работникам и в дальнейшем обеспечивать перевозку пассажиров в обычном режиме.

Напомним, в этом году во время введения строгих карантинных ограничений столичный метрополитен прекратил перевозки пассажиров в период с 17 марта до 25 мая. В это время в усиленном режиме работали ремонтные бригады метрополитена.

На станциях, в частности, осуществляли работы по замене путевого полотна, реек, электрооборудования, переоснащение сети освещения, пожаротушения, вентиляционного и насосного оборудования и т.д.

Наземный общественный транспорт столицы работал в спецрежиме, поскольку город должен был обеспечить довоз до работы медиков, а также работников стратегических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.