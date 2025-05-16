Транспортні компанії закликали міністра розвитку не підвищувати тарифи на контейнерні перевезення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист, який підписали зокрема компанії MAERSK Ukraine LTD, MSC Ukraine LLC, CMA CGM Shipping agencies.

"Незважаючи на вiйськовi дiї та нестабiльну економiчну ситуацiю, учасники ринку контейнерних перевезень докладають максимум зусиль для просування продукцiї національних виробників на глобальні світові ринки. Завдяки цій роботі за пiдсумками 2024 року майже вдалося вiдновити обсяги перевезень вантажiв у контейнерах до рівня, який існував до повномасштабного вторгнення. Але дії "Укрзалізниці" нівелюють ці зусилля", - сказано у листі.

Представники компаній нагадали, що наразі "Укрзалізниця" висунула ініціативу щодо вирiвнювання вартості перевезень вантажiв у контейнерах, під критерiї яких можуть пiдпадасти і завантаженi двадцятифутовi контейнери масою брутто бiльше 26 тон.

Ця ініціатива направлена на те, щоб вирівняти вартість перевезень зернових вантажiв у контейнерах та спецiалiзованому рухомому складi (хоперах зерновозах). Але натомість вона може призвести лише до переорієнтування вантажів на автошляхи, та до падіння доходів самої УЗ.

"На фонi того, що зараз вартість перевезення залiзницею i автотранспортом при фактично однакових комплексних цiнах схиляється у бiк перевезення вантажiвками за рахунок часу доставки (1 доба автiвкою замiсть 5 дiб залiзницею), а також можливостi роботи автоперевiзникiв за готiвковий розрахунок, підвищення тарифів державного залізничного монополiста фактично виштовхують десятки тисяч контейнерiв iз залiзницi на автомобiльнi шляхи", - попереджають підписанти.

У такому випадку, замiсть очiкуваних додаткових надходжень, Укрзалiзниця та її партнери можуть навпаки - втратити сотні мiльйонiв гривень за рахунок зменшення обсягiв перевезень, а державний бюджет отримає додаткове навантаження вiд збільшення витрат на утримання та ремонт автошляхiв.

"Просимо звернути увагу, що якщо i потрiбно робити коригування вартості перевезення вантажiв в залежності вiд ваги, то робити це потрібно, спираючись на масу нетто вище нiж 28,5 тонн - виходячи з логiки, що це той сегмент перевезень, який став каталiзатором пропозицiї пiдвищення вартості перевезень вантажiв у так званих "балкових" контейнерах, i не має стосунку до переважної

бiльшостi операторiв контейнерних перевезень", - наголосили підписанти.

Так, це може покласти край конкурентним баталіям, у якi було втягнуто залiзничного перевiзника мiж зернотрейдерами, якi перевозять збiжжя контейнерами з лiнiйних елеваторiв на елеватори у портах з використанням скритих преференцiй та переваг, наданих статусом "iнтермодальний поїзд" та окремим договором на органiзацiю їх курсування, і тими, хто використовує для цих перевезень стандартнi хопери-зерновози

Як відомо, раніше голова Федерації роботодавців транспорту України, перший міністр транспорту України Орест Климпуш також заявив, що підвищення тарифів на контейнерні перевезення "Укразалізниці" відкине нас від Євросоюзу – адже розвинута логістична мережа контейнерних перевезень забезпечить нам зростання експорту та збільшення торгівлі.