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Транспорт у Києві пропонують перевести на нові тарифи: деталі петиції

13:43 30.10.2026 Пт
2 хв
aimg Василина Копитко
Транспорт у Києві пропонують перевести на нові тарифи: деталі петиції У Києві створили нову петицію щодо вартості транспорту (колаж РБК-Україна)
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У Києві пропонують змінити систему оплати проїзду в комунальному транспорті. Зокрема, запровадити пересадковий квиток на 60-90 хвилин за 45 гривень, а також встановити нову вартість місячного та річного проїзних.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на відповідну петицію на сайті КМДА.

Які тарифи пропонують

Автор петиції пропонує таку тарифну сітку для комунального транспорту столиці:

  • разова поїздка - 30 гривень;
  • пересадковий квиток на 60-90 хвилин - 45 гривень;
  • місячний проїзний - 1200 гривень;
  • річний проїзний - 12 000 гривень.

Таким чином, вартість разової поїздки пропонують залишити на рівні 30 гривень, але доповнити систему квитком для пасажирів, яким потрібно пересідати на інший транспорт.

Автор ініціативи пояснює, що це особливо важливо для мешканців віддалених районів, зокрема Виноградаря та Троєщини, яким доводиться спочатку їхати наземним транспортом до метро. За його задумом, пересадковий квиток дозволить не платити повну вартість за кожну частину маршруту.

Що буде з проїзними та пільгами

Окремо автор пропонує встановити місячний проїзний за 1200 гривень і річний за 12 000 гривень. На його думку, це заохотить пасажирів купувати квитки наперед, а комунальним транспортним підприємствам забезпечить надходження коштів для підтримки та розвитку мережі.

Пільговий проїзд пропонують залишити без змін. Витрати на перевезення пільгових категорій пасажирів, як і раніше, мають покриватися коштом міського бюджету.

Автор петиції вважає, що така система допоможе залучити більше пасажирів до громадського транспорту та зменшити кількість приватних автомобілів на дорогах столиці.

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