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Транспорт в Киеве сегодня будет работать дольше: что нужно знать

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 31 декабря ночью в Киеве общественный транспорт продлит работу. Метро и маршрутки будут курсировать на два часа дольше, а фуникулер круглосуточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр КГГА.

Метро и наземный транспорт

Ночью на два часа продлят работу столичного метрополитена и городского наземного пассажирского транспорта общего пользования.

Закрытие центральных станций подземки

Вместе с тем, сегодня, а также 1 и 7 января в случае необходимости (во избежание скопления большого количества людей на платформах) возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро "Золотые ворота", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Крещатик" и "Майдан Независимости".

Фуникулер

По информации пресс-центра КГГА, в ночь с 31 декабря на 1 января киевский фуникулер будет работать круглосуточно.

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