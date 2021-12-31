Транспорт в Киеве сегодня будет работать дольше: что нужно знать

Метро и наземный транспорт

Ночью на два часа продлят работу столичного метрополитена и городского наземного пассажирского транспорта общего пользования.

Закрытие центральных станций подземки

Вместе с тем, сегодня, а также 1 и 7 января в случае необходимости (во избежание скопления большого количества людей на платформах) возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро "Золотые ворота", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Крещатик" и "Майдан Независимости".

Фуникулер

По информации пресс-центра КГГА, в ночь с 31 декабря на 1 января киевский фуникулер будет работать круглосуточно.