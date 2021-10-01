Транспорт в Киеве изменит движение из-за марафона: маршруты

Сегодня с 19:00 до 22:00 3 октября движение автобусов маршрутов № 24 и 114 организуют по маршруту движения выходного дня.
3 октября
С начала движения до окончания мероприятий (ориентировочно до 16:00) общественный транспорт будет курсировать:
Троллейбусы
№ 3-от Железнодорожного массива (ул. Волгоградская) к железнодорожному вокзалу "Южный";
№ 5 и 7-соответственно от ул. Белицкой и ул. Чернобыльской к Воздухофлотскому путепроводу;
№ 8, 9 и 17 - соответственно от ул. Смелянского, аэропорта "Киев" ("Жуляны") и площади Космонавтов к железнодорожному вокзалу "Южный";
№ 12 - от ст. м. "Васильковская" к ст. м. "Лыбидская";
№ 14 и 15-соответственно от Ботанического сада и ст. м. "Выдубичи" к б-ру Леси Украинки (к ул. Новогоспитальной);
№ 40 - от ул. Кадетская роща к ул. Волгоградской.
Автобусы
№ 5-от ул. Изюмской к ул. Жилянской;
№ 24 и 114 - соответственно от Национального музея истории Украины во II мировой войне и ул. Милославской к ул. Крещатик по собственному маршруту, далее - ул. Михайловская - ул. Большая Житомирская - ул. Владимирская - б-р Тараса Шевченко - ул. Симона Петлюры - железнодорожный вокзал "Центральный"; (в обратном направлении) железнодорожный вокзал "Центральный" - ул. Симона Петлюры - б-р Тараса Шевченко - ул. Леонтовича - ул. Богдана Хмельницького - ул. Владимирская - Владимирский проезд - ул. Михайловская - ул. Крещатик, далее по своим маршрутам;
№ 20-от ж/м Корчеватое к ул. Деловой;
№ 55 - от Дарницкой площади к ул. Бассейной;
№ 69 - от ул. Литвиненко-Вольгемут к железнодорожному вокзалу "Южный";
№ 118 - от ст. м. "Черниговская" к ул. Бассейной.
Также временно будут внесены изменения в путь автобусных маршрутов общего пользования в режиме маршрутного такси: №№ 171, 181, 189, 198, 228, 231, 411, 427, 429, 433, 450, 507, 539, 558, 575.