Transparency призывает украинскую власть наказать заказчиков нападений на активистов

Фото: Каетрина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

В организации подчеркивают, что заказчики нападений на активистов до сих пор не установлены

Международная антикоррупционная организация Transparency International призывает украинскую власть как можно быстрее расследовать нападениями на общественных активистов, чтобы привлечь к ответственности заказчиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительство организации TI в Украине.

Отмечается, что нападение с кислотой на активистку Екатерину Гандзюк, советницу городского головы Херсона стал одним из самых возмутительных случаев. В организации отмечают, что нападение произошло в июле 2018 года, а Гандзюк до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.

"Правоохранительные органы еще не назвали заказчиков нападения", - констатировали в Transparency.

Также в TI отметили, что несколько украинских общественных организаций в связи с нападениями сформировали широкую коалицию, требуя эффективного расследования и честного правосудия в отношении исполнителей, организаторов и заказчиков таких преступлений.

"Однако, вместо активизации работы правоохранительных органов местные активисты сообщают о попытках публичной дискредитации этого движения. Ключевые правоохранительные органы заявили, что часть ответственности за медленные расследования возлагается на активистов за их "ненависть к власти", - подчеркнули в Transparency.

Председатель правления Transparency International Делия Феррейра Рубио отметила, что тенденция к запугиванию и нападениям на гражданское общество сейчас наблюдается по всему миру.

"И Украина - ужасный пример этого явления. На ежегодной встрече членов Transparency, состоявшейся 21 октября, мы приняли резолюцию, которая призывает государства защищать жизнь, права и свободу всех граждан, особенно журналистов, правозащитников и разоблачителей", - сказала она.

Председатель правления TI подчеркнула, что следствие в отношении атак на активистов и топ-коррупционеров и в дальнейшем будет оставаться в центре внимания организации.

"Считаем, что партнеры Украины из числа международных организаций и правительств стран должны были бы заострить внимание украинской власти на отсутствии прогресса в этой сфере. Призываем руководство Украины принять решительные меры, которые бы существенно изменили ситуацию", - добавила Делия Феррейра Рубио.

Напомним, 18 октября 2018 года подозреваемому в нападении на Гандзюк - Никите Грабчуку - продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до окончания срока следственных действий - 3 декабря.