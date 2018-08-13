Трансляция Суперкубка УЕФА в Украине может не состояться

Показ еврокубков в Украине находится под вопросом

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пока не заключилаконтракт на новые сезоны еврокубков ни с одной из украинских телекомпаний. Об этом сообщает Sport Arena.

Суперкубок УЕФА, где сыграют испанские "Реал" и "Атлетико", состоится уже в среду, 15 августа, но пока неизвестно, будет ли он показан в Украине. О заключении контракта с УЕФА на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка сезонов 2018/19, 2019/20 и 2020/21 пока не объявляла ни одна украинская телекомпания.

Возможность трансляции матча предусмотрел телеканал Футбол 1, однако, как отмечает издание, нечеткость в телепрограмме говорит о том, что вопрос еще не решился.

Уже на следующей неделе пройдут матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов, куда пробьется киевское "Динамо", если одолеет "Славию" из Чехии. Он входит в пакет вместе с основной фазой Лиги чемпионов, поэтому показать его возможно, если только заключен договор с УЕФА о трансляции всего турнира.

УЕФА должен был объявить транслятора в Украине трех следующих сезонов ЛЧ, ЛЕ и Суперкубка еще в марте этого года, но не сделал этого до сих пор.

Контракт на трансляцию еврокубков у Медиа Группа Украина (телеканалы "Украина", "Футбол 1/2") истек после киевского финала Лиги чемпионов.

Напомним, ФИФА продала права на показ ЧМ-2018 и ЧМ-2022 телевидению Китая.