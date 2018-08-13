Трансляція Суперкубка УЄФА в Україні може не відбутися

Показ єврокубків в Україні знаходиться під питанням

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) поки не уклав контракт на нові сезони єврокубків ні з однією з українських телекомпаній. Про це повідомляє Sport Arena.

Суперкубок УЄФА, де зіграють іспанські "Реал" і "Атлетіко", відбудеться вже в середу, 15 серпня, але поки невідомо, чи буде він показаний в Україні. Про укладення контракту з УЄФА на показ Ліги чемпіонів, Ліги Європи і Суперкубка сезонів 2018/19, 2019/20 і 2020/21 поки не повідомляла жодна українська телекомпанія.

Можливість трансляції матчу передбачив телеканал Футбол 1, проте, як зазначає видання, нечіткість в телепрограмі говорить про те, що питання ще не наважився.

Вже наступного тижня пройдуть матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, куди проб'ється київське "Динамо", якщо здолає "Славію" з Чехії. Він входить в пакет разом з основною фазою Ліги чемпіонів, тому показати його можливо, якщо тільки укладено договір з УЄФА про трансляцію всього турніру.

УЄФА мав оголосити транслятора в Україні трьох наступних сезонів ЛЧ, ЛЄ і Суперкубка ще в березні цього року, але не зробив цього досі.

Контракт на трансляцію єврокубків у Медіа Група Україна (телеканали "Україна", "Футбол 1/2") закінчився після київського фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, ФІФА продала права на показ ЧС-2018 і ЧС-2022 телебаченню Китаю