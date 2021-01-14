ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Трансляция Samsung Galaxy Unpacked 2021

Пресс-релизы, Четверг 14 января 2021 11:57
Трансляция Samsung Galaxy Unpacked 2021

В прошлом году мобильные технологии заняли центральное место в ежедневной жизни, поскольку множество людей начало работать удаленно и больше времени проводить дома. Такой ускоренный переход к мобильному мира обусловил потребность в устройствах, способных привнести экстраординарность в повседневность.

Присоединяйтесь к Samsung Galaxy Unpacked 2021 и узнавайте больше, как новые технологии Samsung сделают каждый день легендарным.

Прямая трансляция онлайн-мероприятия состоится 14 января 2021 года в 17:00 (по киевскому времени) на сайте Samsung.com также в Facebook и Instagram.

Накануне события не упустите обратный отсчет с элементами дополненной реальности в Facebook и Instagram.

Больше новостей – на сайте Samsung Newsroom.

Читайте РБК-Украина в Google

Новости Украины Пресс-релизы
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь