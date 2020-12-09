TransferGo и Mastercard объявляют о партнерстве в сфере денежных переводов

Используя платежную платформу Mastercard Send клиенты TransferGo теперь могут переводить деньги в режиме реального времени держателям карт Mastercard в 20 странах: Австрии, Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Германии, Греции, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Португалии, Румынии, Российской Федерации, Словакии, Испании, Швеции, Турции, Украине и Великобритании. Отправку можно осуществить с любой карты или банковского счета непосредственно на карту Mastercard в указанных странах, что обеспечивает клиентам возможность простого, быстрого и более удобного опыта денежных переводов.

Платформа Mastercard Send обеспечивает безопасные, близкие к реальному времени денежные переводы на миллиарды карточных, банковских и цифровых счетов по всему миру, и является частью фреймворка Mastercard, который позволяет людям и организациям отправлять и получать деньги именно так, где и когда они предпочитают.

«Наше партнерство с Mastercard начинается, когда потребность в надежных международных цифровых платежных структурах растет, и в пандемию COVID-19 она только усиливается, ― комментирует CEO и сооснователь TransferGo Даумантас Двилинскас. ― Мы продолжим неустанно поддерживать меняющиеся потребности новых и существующих клиентов, разрабатывая и внедряя новые технологии, позволяющие нам быстро реагировать на новые вызовы и достигать успехов».

«Давать людям возможность выбирать ― основа того, что мы делаем в Mastercard, ― говорит исполнительный вице-президент по продуктам и инновациям Mastercard Europe Милан Гаудер. ― Будь то внутренние или международные платежи, мы хотим дать людям возможность решать самим, какой способ оплаты лучше всего соответствует их потребностям в данный момент. Мы рады сотрудничать с такой инновационной компанией, как TransferGo, чтобы помочь миллионам людей по всему миру воспользоваться быстрым, безопасным и надежным международным платежным решением».

Теперь клиенты, заинтересованные в международных переводах, могут рассчитывать на лучшие в своем классе стандарты безопасности, которые обеспечивают Mastercard и TransferGo. Будучи лицензированным уполномоченным платежным учреждением в Великобритании, TransferGo придерживается очень строгих стандартов безопасности. Среди них ― обеспечение безопасности личной и финансовой информации с помощью современных технологий, включая SSL-шифрование между своими серверами и браузерами физических лиц. Одновременно с этим, лучшие в своем классе инструменты безопасности Mastercard обеспечивают дополнительный уровень безопасности для контроля регуляторных, финансовых рисков и рисков мошенничества.

Партнерство TransferGo с Mastercard ― очередной этап в постоянном цикле инноваций. Компания прислушивается к своим клиентам и находит пути реализации быстрых и экономически эффективных решений для иммигрантов и владельцев бизнеса. Всего за два месяца (сентябрь и октябрь) в Украине TransferGo удвоила объем транзакций непосредственно на банковские карты.