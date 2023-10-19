Трампіст Джордан передумав і хоче втретє висуватись у спікери Палати представників

Раніше Джордан заявив членам Палати представників під час закритого засідання, що він має намір пропустити третє голосування за спікера, яке відбудеться сьогодні, 19 жовтня, оскільки він "ризикує позбутися ще більшої підтримки".

Натомість він сказав, що підтримає план, який просувають деякі центристські республіканці та демократи, щодо розширення повноважень Патріка МакГенрі – тимчасового спікера, чия роль полягає в першу чергу у проведенні виборів постійного спікера – для відновлення роботи Палати представників до 3 січня.

Представник Огайо Уоррен Девідсон заявив, що він продовжує переговори з республіканцями, щоб дізнатися, чи хтось перейде на бік Джордана, але вважає, що розбіжності в партії надто глибокі. Деякі члени партії, з якими він розмовляв, все ще були глибоко озлоблені тим, як деякі з прихильників Джордана витіснили Маккарті і відмовилися підтримати представника Луїзіани Стіва Скаліза, коли його спочатку назвали партією обраним наступником Маккарті.

Патрік МакГенрі наразі обіймає посаду тимчасового спікера відповідно до правила Палати представників, запровадженого після терористичних атак 11 вересня 2001 року.

Що передувало

Нагадаємо, 3 жовтня Палата представників США відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті. За таке рішення проголосували 8 республіканців та 208 демократів.

Після цього у нижній палаті Конгресу зайнялися виборами нового спікера. Спочатку основним кандидатом від республіканців став Стів Скалліз, але його кандидатуру навіть не виносили на голосування у Палаті представників, оскільки він не мав шансів.

Після цього республіканці вирішили зробити основним кандидатом Джима Джордана. Але 17 жовтня він не набрав необхідної кількості голосів у Палаті представників.

Альтернативою республіканці хочуть розширити повноваження тимчасового спікера, яким зараз є Патрік МакГенрі.