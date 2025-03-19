У Трампа заявили про зміну пріоритетів щодо угоди про рідкісноземи

Журналісти запитали у Леввіт про те, на якому етапі перебуває угода США та України щодо рідкісноземельних металів.

"Угода з Україною про корисні копалини "залишається в планах", але США сконцентровані на мирному врегулюванні", - відповіла вона.

Угода України та США

Нагадаємо, Україна та США вели перемовини щодо угоди про рідкісноземельні матеріали. В рамках угоди Штати прагнули отримати доступ до українських копалин. Однак Україна вимагала гарантій безпеки в обмін на ресурси, адміністрація Трампа не погодилась з цією умовою.

Як повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, документ має назву "Угода про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відновлення України" і фактично є попереднім договором із юридичною силою. Він передбачає створення Інвестиційного фонду для розвитку та відновлення країни.

Зауважимо, що угоду повинні були підписати під час візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтону 28 лютого. Але через перепалку Трампа і Зеленського підписання документа скасували.

Детально про те, чи вигідно Україні укладати з США угоду про рідкісноземельні метали, - у матеріалі РБК-Україна.